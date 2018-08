Ponad 600 tysięcy złotych na saloniki VIP. Tak z luksusów korzysta MSZ

Jak ustaliła Wirtualna Polska, od listopada 2015 do końca czerwca br. kierownictwo ministerstwa spraw zagranicznych korzystało ponad 1000 razy z saloników VIP na krajowych lotniskach. Łączny koszt takiego luksusu to blisko 630 tysięcy złotych.

Dla przeciętnego Kowalskiego salonik VIP na lotnisku to tylko marzenie. Ale już nie dla polityków. Korzystają oni ze służbowych przywilejów, nie bacząc na to, że pieniądze pochodzą z budżetu państwa. A korzystanie z saloników VIP nie jest wcale tanie. Przekonali się o tym posłowie Nowoczesnej Paweł Pudłowski i Krzysztof Truskolaski, którzy wystosowali interpelację w tej sprawie do ministerstwa spraw zagranicznych. Interesowała ich kwota, jaką MSZ wydał na korzystanie z saloników VIP od listopada 2015 do lipca 2018 r. Odpowiedź nadeszła 2 sierpnia.