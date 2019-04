Ponad 20 tysięcy złotych. Tyle kosztowała kilometrówka minister Anny Zalewskiej

Ponad 21 tysięcy złotych - tyle z sejmowych pieniędzy wydała Anna Zalewska na przejazdy prywatnym autem "w związku z wykonywaniem mandatu posłanki". Inni ministrowie z rządu PiS również korzystali z tzw. kilometrówki. Problem znany jest od lat, ale kontroli nad wydatkami - jak nie było, tak nie ma.

Rozliczenia przejazdów prywatnymi autami w celach służbowych m.in. w swoim okręgu wyborczym umieszczane są co roku na sejmowych stronach. Do tej pory opublikowano dwa takie rozliczenia: za 2015/2016 rok i za 2017. Jak wynika z pierwszego zestawienia: Anna Zalewska wydała 17.050,32 zł. Z kolei w 2017 roku: 4 011,84 zł. W sumie na kilometrówkę minister Zalewskiej wydaliśmy ponad 21 tys. zł. Kwota ta może ulec zwiększeniu, bowiem niedługo będzie opublikowane rozliczenie za 2018 rok.

Kancelaria Sejmu zwraca koszty takich podróży posłom i posłankom na podstawie tzw. kilometrówki – co miesiąc każdy parlamentarzysta może przejechać do 3500 km.

Zalewska jest posłanką PiS z okręgu wałbrzyskiego z Dolnego Śląska. Główna siedziba jej biura poselskiego mieści się w Świdnicy. Według oświadczenia majątkowego za 2017 rok, w jej garażu stoją dwa auta marki Renault. I to najprawdopodobniej z nich korzystała wykonując swój mandat poselski. Najprawpodobniej, bowiem resort edukacji na nasze pytania nie odpowiedział. Podobnie biuro poselskie Anny Zalewskiej.

Jako szefowa resortu edukacji narodowej od początku urzędowania ma do dyspozycji samochód służbowy z kierowcą. W 2016 roku jeździła Skodą Superb. Kilka miesięcy później przeniosła się do znacznie wygodniejszego samochodu Służby Ochrony Państwa – Audi A8. Ochronę przyznano jej po incydencie w Jeleniej Górze. Szefowa MEN była tam na spotkaniu z samorządowcami i przedstawicielami Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w sprawie reformy edukacji. Kiedy wychodziła ze spotkania, doszło do przepychanek z działaczami KOD. Jeden z demonstrujących miał pociągnąć szefową MEN za szalik.