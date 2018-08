Ponad 100 tysięcy złotych nagród dla prezesów ZUS

W kraju, gdzie społeczeństwo otrzymuje niskie emerytury, instytucja które je wypłaca, żyje jak pączek w maśle. Okazuje się, że przez dwa lata zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymał 109,6 tysiąca złotych nagród. Premie otrzymywały osoby, które miesięcznie zarabiają po kilkanaście tysięcy.

O wysokość nagród dla zarządu ZUS zapytał w interpelacji poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski. Było to niedługo po tym, jak wybuchła afera z premiami dla ministrów w rządzie. Na odpowiedź musiał czekać ponad miesiąc. Udzielił jej wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki. - Kwota łączna nagród pieniężnych, która została wypłacona kierownictwu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2015-2017 wyniosła 109 638,98 zł – napisał Zieleniecki.

- Wpłacamy składki w zamian za obietnice przyszłych emerytur , tylko że ZUS tych pieniędzy nie inwestuje, ale wypłaca je obecnym emerytom. Przypomnę, że GUS oszacował ostatnio ukryty dług emerytalny na 5 bilionów złotych. To astronomiczna kwota. W takiej sytuacji ZUS powinien szukać oszczędności. Wypłacanie jakichkolwiek nagród dla dyrektorów jest oburzające i nie powinno mieć miejsca – komentował wtedy wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka .

W Polsce w 2017 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętna emerytura wynosiła 2138 złotych brutto. To tylko o kilka procent więcej więcej niż obowiązująca w 2017 roku płaca minimalna (2000 złotych). Z kolei emerytura rolnicza w 2017 roku była jeszcze niższa i wyniosła przeciętnie 1200,03 zł brutto. Natomiast w tym roku, emerytury i renty wzrosły o 2,98 proc. W efekcie od marca najniższa emerytura została podwyższona z 1000 do 1029,80 zł brutto, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest wyższa o ok. 67,28 zł.