Pompa ciepła – jaką wybrać?

Zakup i montaż pompy ciepła to inwestycja na długie lata. Dobór urządzenia w taki sposób, by z jednej strony nie przepłacić, z drugiej – uniknąć niedoszacowania, to twardy orzech do zgryzienia dla większości inwestorów. Podpowiadamy, jakich błędów unikać przy wyborze oraz jakimi kryteriami warto się kierować, by podjąć trafną decyzję zakupową.