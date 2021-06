Pomorze. To jedyne miejsce na świecie, gdzie zjecie ten smakołyk

Gdyby nie jeden z programów kulinarnych, pewnie zajęłoby mi to chwilę, by znaleźć to miejsce. Gdyby nie to, co ujrzałam na ekranie pewnie wybrałabym zupełnie inną stronę naszego wybrzeża. Zaufałam jednak pasji właścicielki, którą widać na każdym kroku.