Polsko-syryjski gang zlikwidowany. Przemycali ludzi do Niemiec

8 tysięcy euro - taką opłatę pobierali członkowie polsko-syryjskiego gangu od osób, które chciały dostać się nielegalnie do Niemiec. Ponad 170 niemieckich policjantów wzięło w środę rano udział w rozbiciu tej przemytniczej szajki.

Na trop gangu wpadli dziennikarze programów telewizyjnych „Fakt” i „Exakt”. Z ich informacji wynikało, że przemytnicy sprowadzali do Niemiec głównie uchodźców z Syrii. Jak to robili? Załatwiali fałszywe wizy turystyczne, na podstawie których Syryjczycy przylatywali do Polski. Potem transportowano ich do Niemiec, gdzie składali wnioski o azyl.