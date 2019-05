Polskie wynalazki finansowane przez Unię. Teraz mogą podbijać świat

Polscy naukowcy pracują nad komercjalizacją swoich projektów z zakresu nowych technologii. Dzięki Funduszom Europejskim otrzymują dotacje na badania i mogą je promować na globalnym rynku. Przykład? Działalność lubelskiej spółki Medical Inventi, która stworzyła "sztuczną kość"!

Firmy, uczelnie, instytucje publiczne czy osoby prywatne – wszyscy mogą ubiegać się o dotacje unijne. W ciągu 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej udało się uruchomić ponad 244 tys. projektów. Ich wartość szacuje się na przeszło bilion złotych! Prawie 600 mld zł to pieniądze pochodzące z Funduszy Europejskich.

- Do 2019 roku w województwie lubelskim dofinansowanie projektów realizowanych z Funduszy Europejskich wyniosło ponad 53 mld zł. Z tego 29,5 mld zł przekazano w ramach Polityki Spójności, 22,9 mld zł pochodziło ze środków Wspólnej Polityki Rolnej, a 762 mln zł ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

W tym roku mija 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. To kluczowa data także dlatego, że od podpisania traktatu akcesyjnego w 2004 roku trwały też prace polskich naukowców z Lublina nad opracowaniem materiału FlexiOSS, czyli "sztucznej kości" z biomateriału, który pozwala wypełniać pourazowe ubytki w kościach dolnych i górnych kończyn. Co to dokładnie znaczy?