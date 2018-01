"Polskie obozy śmierci, polskie obozy śmierci…". Izraelska reporterka rzuca oskarżenia

Lahav Harkov, dziennikarka z Izraela, skomentowała sprawę "polskich obozów śmierci". Nowe prawo w Polsce pozwoli ścigać wszystkich, którzy używają takiego sformułowania. Sama jest pewna, że polskie obozy istniały i rozpętała burzę.

"Polskie obozy śmierci" – te trzy słowa 16 razy pojawiły się we wpisie Lahav Harkov. To izraelska reporterka, współpracująca z tytułami "Knesset" i "The Jerusalem Post". O samej sobie pisze też, że jest dumną syjonistką. Harkov ma zweryfikowane konto na Twitterze, prawie 30 tys. obserwujących i jednoznaczne poglądy na temat Holokaustu.

Jednym wpisem o "polskich obozach śmierci", które wywołały ogromny zgrzyt na linii Izrael-Polska, ściągnęła na siebie uwagę internautów. Dziennikarka nie ma wątpliwości, co do winy Polaków w czasie II Wojny Światowej i oskarża ich o czynny udział w zbrodni na milionach swoich pobratymców.

"Nie wszyscy wasi dziadkowie ratowali Żydów, a mój miałby rodzinę" – to kolejny jej post od soboty. Przeglądając jej tablicę na Twitterze, znajdzie się wiele podobnych, za co mają atakować ją Polacy. Na przykład przez słowa takie jak te: "My Polacy znamy prawdę o Was Żydach. Tak nam dziękujesz? Wstydź się!". Wyraźnie dziennikarka się tym nie przejmuje, bo wciąż pisze w tym samym tonie.