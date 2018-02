Polski rząd pobił rekord UE. Mamy najwięcej wiceministrów

Po rekonstrukcji rządu liczba wiceministrów wzrosła do 100. Chociaż zwolennikiem redukcji etatów w ministerstwach jest Mateusz Morawiecki, a miesiąc temu kroki w jej kierunku zapowiadał Jarosław Gowin, liczba stanowisk ministerialnych pozostaje wysoka jak nigdy wcześniej.

- To jest przegrupowanie, do którego ma prawo każdy nowy premier. Jest rzeczą jasną, że były inne priorytety pani premier Szydło - i zrealizowała je bardzo skutecznie. Teraz swoje zadania, swoje pięć minut ma premier Morawiecki - powiedział w połowie stycznia lider partii Porozumienie.

Co ciekawe, najwięcej, bo aż 13 wiceministrów pracuje w Kancelarii Premiera. "Jubileuszowym", setnym wiceministrem została w czwartek 8 lutego Andżelika Możdżanowska, która objęła stanowisko w resorcie rozwoju. Posłanka niedawno opuściła PSL na rzecz PiS. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze "Faktu", nominacja stanowi nie tylko nagrodę za transfer do Zjednoczonej Prawicy, ale również za ściągnięcie do partii Mirosława Baszko.