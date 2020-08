Polski lek na koronawirusa. Ruszyła produkcja

Podczas specjalnej konferencji prasowej przedstawiciele firmy Biomed poinformowali o rozpoczęciu produkcji pierwszej partii polskiego leku na koronawirusa. Powstaje on z osocza ozdrowieńców, które zawiera przeciwciała. Zbiórka osocza trwała do końca zeszłego tygodnia.

Proces wytwarzania polskiego leku na koronawirusa składa się z kilku elementów. - Dzisiaj zostały uruchomione urządzenia i w Biomed Lublin wystartował właśnie ten etap, czyli właściwa produkcja polskiego leku na COVID-19 - poinformował senator RP, dr n. med. Grzegorz Czelej, którego cytuje portal money.pl. Jest on jednym ze współautorów koncepcji leku. Drugim jest prezes Waldemar Sierocki, członek rady nadzorczej Biomed Lublin.

W trakcie trwania pandemii koronawirusa zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jak i polskie Ministerstwo Zdrowia wydały pozytywną rekomendację do stosowania osocza w leczeniu COVID-19. Polski lek ma pomóc w zwalczaniu epidemii. Było to możliwe dzięki oddawaniu krwi przez ozdrowieńców. Łącznie uzyskano 150 litrów krwi, z czego 100 litrów pochodziło od górników.