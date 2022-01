Polski król fałszerzy. Oszukał Francję na miliony. O jego wyczynach nie wiedziała nawet rodzina

W 1945 roku przeniósł się do Paryża, mając nadzieje, że stolica zaoferuje mu większe możliwości. Czasowo zatrudnił się w fabryce obuwia. Pracował jako zwykły robotnik, co spędzało mu sen z powiek. Czuł, że musi coś zmienić. Projektował. Wymyślił autorską szczoteczkę do zębów, kolejną wersję zatyczki na pojemniki, nowy rodzaj maszynki do golenia, model kapsułek do kawy… Nic jednak nie przyniosło mu oczekiwanego sukcesu. Gdy Bojarski był już blisko dna, poznał uroczą Francuzkę Suzanne Teissedre, z którą szybko się ożenił.