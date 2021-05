Polski dyplomata ewakuowany z Indii, po 5 dniach wyszedł ze szpitala

Dyplomata dotarł do Warszawy specjalnym samolotem PLL LOT, który wykonywał tak zwany lot ratunkowy. Zwykle jest to samolot "cargo" czyli z przesyłkami. Na pokładzie maszyny znajdowali się lekarze. W tej sprawie zmiany kwalifikacji lotu polski Urząd Lotnictwa Cywilnego musiał porozumieć się ze swoim indyjskim odpowiednikiem.

U dyplomaty, podobnie jak i u jego ciężarnej żony jeszcze w Indiach stwierdzono koronawirusa. Jak powiedział po jego przylocie do Warszawy Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, stan zdrowia dyplomaty i jego żony był konsultowany z lekarzami z jego placówki.

- Określili jego stan jako na tyle poważny, że wymagał hospitalizacji. Z racji tego, że w Indiach nie ma możliwości zapewnienia opieki szpitalnej, nie ma dostępu do tlenu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wraz z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i pracownikami Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA połączyli siły – mówił Artur Zaczyński.

Jak twierdzą informatorzy WP, dyplomata trafił do kraju w fazie końcowej choroby. W warszawskim szpitalu stwierdzono, że wszystkie jego parametry medyczne poprawiły się. Badania, które przeprowadzano w Indiach wykazywały poważnie obniżoną saturację tlenu. Dyplomata z lotniska trafił do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Później został przeniesiony do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA na oddział pediatryczny, który ma specjalną cześć dla pacjentów z COVID-19. Na oddziale tym przebywały też jego dzieci.