Polski bohater z 11 września dzisiaj. Jak zmieniło się życia Jana Demczura?

Demczura natychmiast okrzyknięto bohaterem. W CNN porównywano go do Kazimierza Pułaskiego czy Tadeusza Kościuszki, który (podobnie jak oni) przybył do Stanów znad Wisły i ratował Amerykanów. Myjka, za pomocą której udało się im wyjść z windy, trafiła do National Museum of American History.