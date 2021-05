Polska wycofa wojska z Afganistanu? Jest deklaracja Błaszczaka

Zgodnie z zapowiedziami Białego Domu, do 11 września 2021 r. amerykańskie wojska opuszczą Afganistan. Data ma wymiar symboliczny, bowiem będzie to 20. rocznica ataków terrorystycznych na World Trade Center.

Błaszczak: plany są skoordynowane

- Plany są skoordynowane. W myśl zasady, że razem weszliśmy do Afganistanu, razem przystosowywaliśmy nasze wojsko do sytuacji i razem z Afganistanu wychodzimy - stwierdził minister.

Oznacza to, że już w maju rozpocznie się powrót do domu 350 polskich żołnierzy. Ciężkie pojazdy mają być przetransportowane koleją do pakistańskiego portu. Stamtąd, drogą morską, trafią do Polski.