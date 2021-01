Polska się kurczy. "Ubyło" 115 tys. obywateli

"Według wstępnych szacunków liczba ludności kraju zmniejszyła się. Odnotowano mniej niż w 2019 roku urodzeń, znacznie wzrosła natomiast liczba zgonów, co w głównej mierze było następstwem zwiększenia umieralności w ostatnim kwartale roku" - czytamy w raporcie GUS. Spadek jest znaczny - w stosunku do 2019 roku "ubyło" 115. tys obywateli - najwięcej od czasów II wojny światowej.

Poziom dzietności w Polsce w ostatnim roku drastycznie zmalał - odnotowano 355 tys. urodzeń, co jest najniższym wynikiem od 2004 roku. "Przyrost naturalny od 2013 r. pozostaje ujemny. Szacuje się, że w 2020 r. liczba urodzeń była o ok. 122 tys. niższa niż liczba zgonów. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł -3,2 (wobec -0,9 w 2019 r.)" - dodaje Główny Urząd Statystyczny.

Z raportu "Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju 2020 r." można też dowiedzieć się, że grudzień to najsłabszy miesiąc urodzeń od 2002 r. Jednocześnie GUS podał także, że systematycznie rośnie za to odsetek urodzeń pozamałżeńskich - na początku lat 90. było to ok. 6-7 proc., w 2000 r.- ok. 12 proc., a w 2019 r. - ponad 25 proc.