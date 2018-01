Polska ma rację ws. sporu z Komisją Europejską? Niekoniecznie. Zaskakujący sondaż

Polacy są bardzo podzieleni w sprawie tego, kto ma rację w sporze Polski z Komisją Europejską w sprawie reformy sądownictwa. 34 proc. wskazuje nasz kraj, a 32 proc. opowiada się za racjami instytucji unijnej.

Jak wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET, niemal 25 proc. ankietowanych ocenia, że obie strony mają swoje racje w sporze o to, czy polski rząd łamie zasady praworządności. Co ciekawe, aż 56 proc. osób popierających Platformę Obywatelską przyznaje, że i polski rząd, i KE mają rację. Sondaż IBRiS dla Radia ZET przeprowadzono 4-5 stycznia 2018 roku na próbie 1100 osób.

Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że liczy na dialog z Unią. – Mamy kilka, kilkanaście miesięcy, by wytłumaczyć instytucjom unijnym sens tej reformy. Wierzę, że się to uda – mówił szef rządu. Jednocześnie, w ubiegłym tygodniu pierwsza oficjalną wizytę zagraniczna odbył na Węgry, by uzyskać zapewnienie od premiera Wiktora Orbana, że ten będzie głosował przeciwko ewentualnym sankcjom dla Polski.