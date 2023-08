Polska "karetka" jechała do Niemiec. Zdziwili się, gdy zajrzeli do środka

Ukrainiec decyzją sądu trafił do aresztu. Samochód z polską rejestracją, którym przemycał imigrantów, został zabezpieczony jako dowód w sprawie. - Czterech Syryjczyków złożyło wniosek o ochronę, z czego dwaj to nieletni, którymi zajął się urząd ds. młodzieży. W przypadku pozostałych cudzoziemców podjęto działania mające na celu zakończenie ich pobytu na terenie Niemiec i wydalenie ich z powrotem do Republiki Czeskiej - tłumaczy Steffen Ehrlich.