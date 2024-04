Polska dziennikarka deportowana z Chin. "Zatrzymana, przeszukana i przesłuchana"

Na zdarzenie zareagował także Tomasz Sajewicz, azjatycki korespondent Polskiego Radia. "Polska dziennikarka zatrzymana i deportowana z Chińskiej Republiki Ludowej. Bardzo niedobry prognostyk przed przyjazdem do Pekinu nowego korespondenta PAP czy reaktywacją biura Polskiego Radia. I nie dajcie sobie mydlić oczu dyplomatycznymi przypowieściami o przyjaźni. Enough" - stwierdził we wpisie w serwisie X.