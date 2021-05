Polska atrakcyjna dla inwestorów? Znamy europejski ranking

– Jednak także w pozaunijnych krajach bałkańskich przedsiębiorcy są zazwyczaj zadowoleni ze swoich inwestycji – mówi DW autor raportu Dirk Woelfer z węgierskiego oddziału AHK, który na czerwiec przygotowuje również raport zbiorczy dla wszystkich 16 państw. – To zawsze jest kwestia oczekiwań. Inwestor, który wybiera się do Bośni, Kosowa lub Macedonii, ma na przykład inne oczekiwania co do infrastruktury czy kwalifikacji pracowników, niż ten, który zamierza działać na Węgrzech lub w Czechach.