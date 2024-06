Polska aplikacja podbija USA. Glaze zachwyciła amerykańskich muzealników i edukatorów sztuki

American Alliance of Museums (AAM) Annual Meeting and Expo to największa amerykańska konferencja muzealników i jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych dla muzeów w Stanach Zjednoczonych. Co Was tam zawiodło?

Robert Latoś, CEO Well of Art, pomysłodawca Glaze: To zasługa Deana Phelusa z kierownictwa organizacji AAM i jednocześnie jurora ubiegłorocznej edycji Digital Innovation in Art Award w ramach Investor AllStars w Londynie. Rok temu zwyciężyliśmy w tym konkursie, nazywanym również Oscarami nowych technologii. Nagrodę odbierałem właśnie z rąk Deana, który był pod wrażeniem software’u Glaze i zaprosił nas do udziału w konferencji AAM. Dean widzi ogromny potencjał zastosowania naszego rozwiązania dla edukacji w amerykańskich muzeach. I tak właśnie znaleźliśmy się w Baltimore.