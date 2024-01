Polsce grozi bankructwo? Ekspert nie ma złudzeń

Jego zdaniem są bowiem sygnały, które mogą zaalarmować, że dzieje się coś niepokojącego. Wbrew powszechnym poglądom nieprzemyślane wydatki rządu nie są prostą drogą do bankructwa. - Owszem pieniądze są wydawane i były wydawane na bzdury. Owszem jest bałagan w finansach publicznych, ale od tego jest jeszcze bardzo daleka droga do czegoś, co się będzie nazywało bankructwem - uspokaja ekspert finansowy. To, co wzbudziłoby jego niepokój, to "gmeranie przy konstytucji w progu ostrożnościowym". Wskazuje również na inną sprawę - szybki wzrost wydatków w stosunku do dochodów oraz szybki wzrost długu publicznego do PKB na przestrzeni kilku lat.