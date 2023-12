Połowa dorosłych Polaków otwarcie mówi, jaki prezent chce dostać na święta

Niespodzianka czy pewny sukces?

Blisko 3 na 10 badanych stara się zaskoczyć swoich bliskich i nie pyta ich, co chcą dostać pod choinkę. Większość jednak, bo aż połowa dorosłych Polaków, otwarcie rozmawia o życzeniach prezentowych i chce mieć pewność, że druga osoba będzie zadowolona. Takie rozwiązanie widać przynosi zamierzony skutek, bowiem 3 na 4 badanych nigdy nie zwróciło do sklepu nietrafionego prezentu świątecznego. W Polsce zachowała się także tradycja pisania listów do świętego Mikołaja, którą praktykuje 16% badanych. Co 10 osoba wykorzystuje inne formy komunikacji, takie jak przesyłanie linków internetowych czy dzielenie się wskazówkami za pomocą mediów społecznościowych, e-maili lub SMS-ów.