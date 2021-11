Polki będą mieć dostęp do bezpiecznej aborcji. W Holandii

- W naszej Wspólnocie są kraje, które łamią praworządność, naruszają prawa mniejszości i prawa kobiet. Dlatego parlament postanowił, że rząd może wspierać także organizacje wewnątrz UE – mówi poseł Sjoerd Sjoerdsma, poseł liberalnej partii Demokraci 66, dodając, że teraz Polki będą mogły przerywać ciąże w Holandii na koszt holenderskiego państwa. – To drogie zabiegi. Ich koszt waha się od 480 do 930 euro. W Holandii Polki będą bezpieczne, otrzymają pomoc bez względu na ich sytuację finansową. To kobiety mają prawo wyboru w tych kwestiach – mówi Sjoerd Sjoerdsma.