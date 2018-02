Polityk nie wiedział, że jest w TVP Info. Powiedział coś, czego szybko pożałował

Do zabawnej sytuacji doszło w trakcie programu "Młodzież kontra". Jerzy Fedorowicz nie zdawał sobie sprawy z tego, że ponad rok temu transmisja została przeniesiona z TVP3 do TVP Info i bez skrępowania skrytykował kanał, w którym się pojawił.

Senator Platformy Obywatelskiej został zapytany o to, czy politycy z jego partii muszą prosić o zgodę Grzegorza Schetyny na pojawienie się w telewizji. Zbulwersowany Fedorowicz odpowiedział, że i tak nikt normalny nie chodzi do TVP Info. "Przecież nikt normalny nie chodzi do telewizji Info. A ja jestem u Was, w telewizji, to jest Trójka i po prostu sobie siedzę, bo ja uważam, że ja mam prawo rozmawiać z młodzieżą" - odparł Fedorowicz.