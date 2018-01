Polityk, który wspinał się po górach. Janusz Onyszkiewicz: kiedyś co dziesiąty himalaista ginął

Cały świat wciąż żyje akcją ratunkową Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicza. W górach kilkadziesiąt lat temu zginęły dwie żony byłego posła, dwukrotnego ministra obrony narodowej i europarlamentarzysty, a także alpinisty i himalaisty Janusza Onyszkiewicza. - To nie jest tak, że każdy z nas przed wyjściem w góry spisuje testament - twierdzi dzisiaj.

Dramat na Nanga Parbat

- Może być tak, że będziemy musieli pochować pustą trumnę. To nie działa tak, że ciało znosi się z gór. To jest chyba w tym wszystkim najgorsze. Tli się nadzieja, że Tomek leży, żyje, czeka na pomoc, a my nie wiemy, co się z nim dzieje... Najwcześniej latem można by myśleć o poszukiwaniu. Nie ma co teraz ryzykować kolejnych żyć -powiedziała w rozmowie z WP SportoweFakty Małgorzata Sulikowska, krewna Tomasza Mackiewicza, który utknął w Himalajach na wysokości ok. 7400 metrów.