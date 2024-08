Polityczna rebelia w Wenezueli może potrwać bardzo długo

- Tuż po wyborach można było mieć nadzieję, że Maduro będzie oddalał oddanie władzy, ale obecnie wydaje się, że to zmierza do całkowitej pacyfikacji zbuntowanej części społeczeństwa, i to za pomocą siły - mówi prof. Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyna Dembicz. - Wiele wskazuje też na to, że będą regiony kraju, które obejmie dłuższy konflikt. Pamiętajmy, że zarówno Wenezuela, jak i Kolumbia są przyzwyczajone do tego, iż niektóre regiony się buntują, a w Wenezueli w trzech departamentach władzę ma opozycja.