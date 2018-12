Politycy żegnają Kazimierza Kutza

W wieku niespełna 90 lat zmarł Kazimierz Kutz, reżyser, a w ostatnich latach polityk związany z PO. Hołd artyście oddali politycy: m. in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk czy szef MSWiA Joachim Brudziński.

" Sól ziemi czarnej" - takimi słowami, nawiązującymi do tytułu jednego z filmów zmarłego Kutza , podsumował go były premier. "Wielki Ślązak i Polak, wspaniały twórca, serdeczny kolega, na którego zawsze mogłem liczyć" - dodał Tusk.

Z obecnym szefem Rady Europejskiej Kutz znał się dwie dekady - w 1997 r. dostał się do Senatu z listy Unii Wolności , później związał się z partą założoną przez Tuska. Był senatorem przez cztery kadencje, wicemarszałkiem Senatu w latach 2001-2005 i posłem na Sejm (2007-2011). Z polityki wycofał się w 2015 r.

Swojego byłego kolegę z senackich ław wspomina także Krzysztof Piesiewicz. Z Kutzem łączy go też fach filmowca - był nominowany do Oscara za scenariusz do ostatniej części trylogii Kieślowskiego "Trzy kolory. Czerwony".