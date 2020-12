Politycy PiS w Polsko-Niemieckiej Radzie. Na czele Przemysław Czarnek

- Polscy członkowie i zastępcy członków Rady powoływani są przez Radę Ministrów na 3-letnią kadencję. Rada Ministrów przyjęła w dniu 24 stycznia 2020 wniosek Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania polskiej części Rady PNWM na okres kadencji do 31 grudnia 2022 r. – informuje Wirtualną Polskę rzecznik prasowy MEN Anna Ostrowska. Czarnek, po objęciu stanowiska szefa resortu edukacji, zmienił na stanowisku przewodniczącego Rady Dariusza Piontkowskiego.

Przypomnijmy, że to właśnie ze strony ministra Czarnka (jeszcze w okresie, kiedy był posłem) płynęło wiele kontrowersyjnych sformułowań, które odbijały się szerokim echem w państwach Europy Zachodniej, w tym w Niemczech. M.in. porównywał ideologię LGBT do niemieckiego narodowego socjalizmu.

Pytany z kolei o łączenie budżetu UE z zasadami praworządności tłumaczył, że są to właśnie "przerażające rzeczy dotyczące prawdziwej wizji Unii Europejskiej". Według niego "ci Europejczycy" to ludzie, "którzy swoją ideologią wyrastają z tego samego marksistowskiego korzenia, co komunizm bolszewicki i narodowy socjalizm niemiecki".