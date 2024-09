Policjantka zaatakowana na festiwalu. Nie do wiary, co zrobiła kobieta

Poza niemiłym doświadczeniem i śladem po ugryzieniu policjantka nie doznała poważniejszych obrażeń. Agresorka trafiła do policyjnego aresztu, a za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Kobieta usłyszała już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, za co grozi do 3 lat więzienia.