Policjant miał "męczyć miasto mandatami". No to nagrali jak sam łamie przepisy

- Męczy Pan całe miasto, a sam staje na zakazie!? Taki wzór policjanta?! A mandaty sadzić dziadkowi, który przyjechał po chleb, Pan potrafi - krzyczy przechodzień do policjanta drogówki w Wąbrzeźnie (kujawsko-pomorskie). I nagrywa jak stróż prawa sam łamie przepisy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nadgorliwy policjant jest postrachem Wąbrzeźna. Spotkała go zemsta kierowcy (Policja, Fot: KPP Wąbrzeźno)

W komendzie Wąbrzeźnie pracuje 70 policjantów, ale jeden jest szczególnie znany. To Łukasz, policjant drogówki, słynący z łupienia mandatami kierowców i przechodniów. Mieszkańcy potrafią wskazać jego prywatny samochód, nie mówiąc już o rozpoznaniu samego policjanta idącego w ulicą. Zemsta za otrzymane mandaty była tylko kwestią czasu. Okazja nadarzyła się kilka dni temu.

Postrach Wąbrzeźna przyłapany

Policjant pozostawił swój samochód za zakazem zatrzymywania, włączył światła awaryjne i poszedł do sklepu. To sprowokowało uliczną awanturę. Kiedy wracał do auta z kupioną płytą kuchenną, nadział się na prawdopodobnie jedną z ofiar swoich postępowań mandatowych.

- Dzień dobry, Panie Rafale. Męczy pan całe miasto, a sam staje na zakazie! - naskoczył na policjanta zbulwersowany przechodzień.

- To proszę dzwonić po policję, zaraz przyjadą - odpowiada policjant.

- Do komendy wojewódzkiej pojadę i zgłoszę! - odparł nagrywający.

Film opublikował lokalny portal naszemiasto.pl - Wąbrzeźno. Widać na nim nie tylko bezczelne parkowanie kilka metrów za znakiem zakazu zatrzymywania się. Idąc do samochodu policjant przechodzi przez jezdnię na skos, w miejscu, w którym nie ma pasów.

Finał kłótni jeszcze bardziej skompromitował stróżów prawa. Na miejscu zjawił się patrol lokalnej policji, który wobec kolegi, ewidentnie łamiącego przepisy ruchu drogowego zastosował pouczenie. To jeszcze bardziej podsyciło złość wobec "szeryfa Wąbrzeźna". Film trafił do internetu. Stanowczego uikarania policjanta domagali się kierowcy, którzy wcześniej otrzymywali od niego mandaty. Do tego sugerowano, że za chwilę jakaś policyjna akcja dotknie autora nagrania. W wąbrzeźnie liczącycm niespełna 14 tys. mieszkańców wybuchła głosna afera.

W ten spośób sprawa trafiła na biurko komendanta. Inspektor Mirosław Joppek, nie tylko wszczął postępowanie wyjaśniające, ale też zmienił decyzję swoich podwładnych. Przyłapany policjant otrzymał dwa mandaty, opiewające na łączną kwotę 200 zł i 1 punkt karny.

Zobacz także: Katastrofa ekologiczna w Gdańsku. Miasto już ją odczuwa

Nie ma nadgorliwości, jest... walka

- Zajęliśmy się też sprawą nadgorliwości policjantów drogówki. Dane niczego takiego nie potwierdziły. Proporcja pouczeń do mandatów wynosi dwa do jednego. To chyba poziom pokazujący raczej dobre relacje ze społecznością - mówi sierżant sztabowy Artur Meister z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Nie podaje jednak statystyk "policjanta Łukasza". Tymczasem po publikacji w lokalnych gazetach jeszcze bardziej urosła jego legenda. Jak twierdzą jego sąsiedzi już raz poprzebijano opony w jego aucie. To rzekomo za akcję przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy bez zmiłowania karał piratów drogowych wysokimi mandatam i życzył Wesołych Świąt. Podobno służbowo ukarał też własnego ojca, za jazdę w stanie nietrzeźwości. To jednak uznano za osobiste sprawy, których rzecznik nie chce skomentować.

Policjanci w Wąbrzeźnie chwalą się za to dobrymi statystykami bezpieczeństwa. W ostatniej, całodniowej akcji pod kryptonimem "Trzeźwy kierowca" po 593 kontrolach ujęto jedynie dwóch pijanych kierowców. W ciągu kilku tygodni były, aż trzy takie akcje. Przez cały rok zdarza się tu zaledwie kilka groźniejszych wypadków drogowych oraz ponad 100 kolizji.