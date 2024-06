Policjant obejrzał wstrząsające nagranie. Komentuje zachowanie pieszych

- Kiedy jako policjanci prowadzimy działania profilaktyczne i wchodzimy do przedszkoli, to dzieci wszystko wiedzą o bezpieczeństwie. Nawet do tego stopnia, że czasami zwracają uwagę rodzicom. Po czym dziecko ma kilkanaście lat i się okazuje, że już nic nie wie. Co się stało na tym etapie edukacji? Prawdopodobnie to jest praktyka i zły przykład, który dzieci dostają na późniejszym etapie od rodziców - ocenia nadkom. Fijołek.