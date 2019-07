Policjanci weszli na posesje. Chwilę później suczka straciła wzrok

Dwóch policjantów weszło bez zapowiedzi na prywatną posesję. Kiedy chcieli podjeść do drzwi, naprzeciw nim wybiegła suczka Elsa. Jeden z funkcjonariuszy uciekł przed zwierzęciem. Drugi wyjął paralizator. Suczka nie widzi na jedno oko.

- Kiedy wyszłam zza domu usłyszałam strzał i zobaczyłam leżącą i sparaliżowaną Elsę. Na ten widok zaczęłam krzyczeć do policjantów: co panowie robią? Jak tak można paralizatorem w psa? Ona jest u siebie na posesji, nie widzieliście oznakowania? - relacjonowała zdarzenie dla RMF właścicielka Elsy, Marta Kaliciak.

Mieszkanka Szewców (woj. dolnośląskie) dodała, że suczka to najbardziej łagodny pies. "Przyszła się do nich przywitać, z pewnością nikogo by nie zaatakowała" - zapewniała Kaliciak. Według właścicielki funkcjonariusze przed wejściem musieli zauważyć napis na furtce "uwaga pies".