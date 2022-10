Polerowały buty na środku sali. Wspomnienia z prywatnej szkoły katolickiej

Torby zabierane do biura

W prywatnych szkołach duża uwaga była też kierowana na odpowiednie przechowywania torby. W czasie zajęć lekcyjnych musiała być ona odkładana do odpowiedniej szafki. Jeśli ktoś tego nie zrobił, rozpoczynało się grzebanie. Jeśli w środku był laptop, rekwirowano go. Czasem zabierano wręcz całe torby, które trafiały do biura jako "lekcja dla ucznia", by następnym razem nie zapomnieć o szafce. Same szafki też musiały być zamykane.