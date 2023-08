Pol'and'Rock Festival otwarty. "To jest właśnie Polska"

- Nigdy w życiu nie będę wam mówił na kogo macie głosować, ale macie być razem z tymi, którzy tworzą ten kraj. Mądry, bogaty, do przytulenia, do którego chce się wrócić, z którym chce się być i w którym chce się być i żyć. Polska jest was warta. Ponad, ponad ponad, wszystko - kontynuował twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.