Polak w śpiączce w Wielkiej Brytanii. Reakcja polskiego MSZ

To jedna z tych spraw, w których wyrok musi być salomonowy. 6 listopada 2020 roku na skutek zawału serca, mieszkający od lat w Wielkiej Brytanii Polak (którego dane są nieupubliczniane dla dobra rodziny), doznał uszkodzenia mózgu. Według opiekujących się nim brytyjskich lekarzy niedokrwienie trwało na tyle długo, że zmian nie da się już cofnąć. Sugerują więc, żeby nie przedłużać agonii leżącego w śpiączce i po prostu odłączyć go od aparatury podtrzymującej życie.

Polski konsulat postanowił więc walczyć o przetransportowanie pacjenta do kraju. Korespondencja szła zarówno na adres szpitala jak i brytyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Zaadresowany przez polską stronę list miał podpis wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Ponieważ sprawa była pilna do działań włączyło się także MSZ. Konkretnie minister Zbigniew Rau .

Wniosek o przetransportowanie mężczyzny do Polski trafił także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie został rozpatrzony negatywnie. Strona "polska" przegrała też kolejne rozprawy sądowe w Wielkiej Brytanii. Wnioski tamtejszego sądu były niezmienne i sprowadzały się do tego, że skoro stan pacjenta nie uległ poprawie, to musi obowiązywać wyrok sądu pierwszej instancji.