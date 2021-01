Polak w śpiączce w Anglii. Interweniuje wiceminister sprawiedliwości

Polak mieszkający w Anglii od listopada jest w śpiączce. W jego sprawie interweniuje wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Zwrócił się do brytyjskiego rządu z prośbą o podłączenie go do aparatury podtrzymującej życie.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł interweniuje ws. Polaka w śpiączce Źródło: East News