Polak pracujący w NASA ujawnia szczegóły misji na Czerwoną Planetę

- Pierwsza misja przeleci dookoła Marsa, ale współczuję tym astronautom, bo to nie oni staną na planecie. Planowano ten ruch na 2033 rok, ale realne wydają się okolice 2040 r. Baza musi być do tego czasu gotowa i to roboty ją przygotują. Kto postawi jako pierwszy stopę na Marsie? Może być to kobieta, może być to Elon Musk - mówi Chmielewski dla WP.