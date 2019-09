"Polak" będzie doradcą Trumpa? Kto zastąpi Johna Boltona

Zdymisjonowany doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton był zwolennikiem wzmacniania obecności wojskowej USA w Polsce. Czy jego odejście to zmieni? To zależy od jego następcy. Faworytem jest Stephen Biegun, ceniony w Waszyngtonie ekspert od Rosji.

Świat się cieszy, Polska płacze

Ale zgoła inną reakcję sprawa wywołała w Warszawie, którą Bolton odwiedził niecałe dwa tygodnie wcześniej, inicjując m.in. konsultacje między szefami biur bezpieczeństwa narodowego z Polski, USA, Białorusi i Ukrainy. Były doradca Trumpa był przeciwnikiem odwilży z Rosją i opowiadał się wzmacnianiem obecności armii USA w Polsce. Niektórzy komentatorzy obawiają się, że jego odejście może zachwiać amerykańskimi planami ws. "fortu Trump", a nawet doprowadzić do dobicia targu Trumpa z Putinem. Na ile to uzasadnione obawy?

Karuzela nazwisk

Mimo to, wybór nowego głównego doradcy nie będzie bez znaczenia. Ale to wciąż wielka niewiadoma. Jak stwierdził w środę Donald Trump, jest pięć osób, które "bardzo tego chcą". CNN i Fox News wymienia siedem, Foreign Policy.

Na niemal wszystkich listach czołowe miejsca zajmują dwaj członkowie administracji Trumpa. Pierwszy to Stephen Biegun, obecnie główny wysłannik prezydenta ws. negocjacji z Koreą Północną. Biegun to mający polskie korzenie doświadczony dyplomata, który był jedną z ważniejszych postaci w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury George'a W. Busha. Jest cenionym w Waszyngtonie ekspertem od Rosji, który nie należy do zwolenników odwilży z Rosją.

Co ciekawe, Grenell przez długi czas był bliskim współpracownikiem Boltona z czasów, kiedy ten był ambasadorem w ONZ. Obaj mają też podobne poglądy na kluczowe kwestie - do tego stopnia, że niektórych Grenell nazywany jest wręcz "mini-Boltonem".

- Tak, to mini-Bolton. I jeśli dostanie tę robotę, polityka za bardzo się zmieni - ocenia Daniel Larison, publicysta "The American Conservative".

Czas potakiwaczy

W przeciwieństwie do Kissingera, polityk nie jest znany jako samodzielny gracz. Według "New Yorkera", byli współpracownicy w administracji Trumpa nazywają go "jednym z najbardziej potakujących i służalczych ludzi wokół prezydenta". Jeden z ambasadorów porównał go zaś do "samonaprowadzającej rakiety zawsze skierowanej na tyłek Trumpa". I to może być kluczowa zaleta przemawiająca za Pompeo.