"Polacy nie lubią wszystkich narodów"? Podkreślamy jeden istotny szczegół

Z najnowszego raportu CBOS wynika, że Polacy są znacznie bardziej niechętni wobec innych narodowości niż przed rokiem. To smutne i zastanawiające, ale jeśli spojrzymy na statystyki z poprzednich lat, sytuacja nie jest taka zła.

"Smutny sondaż", "Polacy nie lubią praktycznie wszystkich", "Obrażeni na każdego" - czytamy nagłówki tekstów relacjonujących wyniki najnowszego raportu. Najmniej lubimy Arabów, Cyganów i Rosjan. Dane są alarmujące, bo w stosunku do poprzedniego badania, spadła deklarowana sympatia Polaków do wszystkich narodów.

W ubiegłym roku, na przykład pozytywny stosunek do Czechów deklarowało 59 proc. osób (teraz o 15 proc. mniej), do Niemców 46 proc. (-16 proc.), do Węgrów 54 proc. (-12 proc.), a do Amerykanów 54 proc. (-11 proc.). Spadek sympatii faktycznie jest więc niepokojący. Kiedy spojrzymy jednak na lata wcześniejsze, różnica jest już minimalna.