Polacy, możecie już wracać nad Bałtyk. Zaczyna się trend przeciwny do "paragonów grozy"

Post wczasowiczki z Jastarni dotyczył Food Port w Jastarni. Właścicielka biznesu wyjaśnia w rozmowie z WP: - Wprowadzamy delikatne obniżki cen, zależne od natężenia ruchu turystów w mieście. Może być taniej względem początku sezonu. Zawsze staramy się dostosować do poczucia komfortu i zasobności portfela naszych klientów - mówi Łucja, właścicielka punktu gastronomicznego. - Ponieważ wzrosły koszty zatrudnienia pracowników oraz kilka kluczowych opłat, nie ma przestrzeni na to, aby ceny wróciły do poziomu sprzed kilku lat - podsumowuje jednak.