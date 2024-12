Nie wjedziesz na dowód. Kraj uwielbiany przez Polaków zmienia zasady

Od 1 stycznia 2025 roku Tunezja wprowadza obowiązek posiadania paszportu przy wjeździe do kraju. Kończy to okres podróży na dowód osobisty, który obowiązywał od sierpnia.

Popularna wśród Polaków destynacja turystyczna, znana z atrakcyjnych ofert all inclusive, zmienia zasady wjazdu. Od 1 stycznia 2025 roku turyści będą musieli posiadać paszport, by dostać się do Tunezji. Kończy to kilkumiesięczny okres, w którym wystarczał tylko dowód osobisty. Zmiana dotyczy wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w tym Polaków.

Paszport i paszport tymczasowy muszą być ważne trzy miesiące od daty planowego opuszczenia Tunezji. W przypadku podróży bez biletu powrotnego paszport musi być ważny sześć miesięcy.

W sierpniu 2024 roku Tunezja wprowadziła możliwość podróżowania na dowód osobisty, co spotkało się z wielkim entuzjazmem turystów i touroperatorów. Zasady były jednak tylko tymczasowe i kończą obowiązywać 31 grudnia 2024 roku.

Ułatwienia w Tunezji, by przyciągnąć turystów

Tunezja, podobnie jak Turcja, próbowała przyciągnąć turystów ułatwieniami w podróżach. W 2023 roku kraj ten odwiedziło 213 tys. Polaków, co stanowiło wzrost o 106 proc. w porównaniu do 2022 roku. W 2024 roku liczba ta wzrosła do 316,83 tys., co oznacza wzrost o 51,4 proc. rok do roku.

Zmiany przyjęte w Tunezji przysporzyły wiele radości turystom, jednak ulgi wjazdowe nie zostaną przedłużone na kolejny rok. Od stycznia 2025 roku podróż do Tunezji znów będzie wymagała paszportu, co budzi pewne obawy w branży turystycznej. Jak wskazują eksperci, dostępność i łatwość podróży są kluczowymi czynnikami w wyborach turystycznych, co Tunezja doskonale wykorzystała w ostatnim roku.

Ostrzeżenia MSZ dotyczące Tunezji

Polskie MSZ apeluje, by przed podróżą do Tunezji zarejestrować się w systemie Odyseusz. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nadzwyczajnych sytuacji za granicą, ministerstwo będzie mogło się wówczas z nami skontaktować.

Jednocześnie MSZ odradza podróże, które nie są konieczne do następujących regionów Tunezji: Sahara i regiony pustynne przy granicy z Algierią i Libią z wyłączeniem szlaków turystycznych, tereny górzyste w środkowo-zachodniej części kraju (góry Orbata, Selloum, Semema, Chambi i Mghila), mogące być terenem działań służb do walki z terroryzmem i przemytnikami.

Dla pozostałej części terytorium Tunezji MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.