Polacy dostali dziwne SMS-y. "GłosujNaPiS!"

Dwa lata więzienia

Sprawę powinien wyjaśnić Urząd Ochrony Danych Osobowych i NASK. Skargę do prezesa UODO może napisać każdy, kto otrzymał wiadomość. Zawiadomienie do NASK również. - Trzeba ustalić źródło skąd te SMS-y przychodzą. Jeżeli doszło do złamania prawa, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych grozi odpowiedzialność karna do dwóch lat - podsumowuje Izdebski.