Z radia RDC odchodzi trzech dziennikarzy. Powodem słowa o bohaterkach Powstania Warszawskiego

"Z wielką przykrością i zdumieniem przyjęliśmy Pana haniebny wpis, obrażający uczestniczki Powstania Warszawskiego i przeprowadzającego wywiad dziennikarza. Wpis ten zmusił nas do podjęcia trudnej, acz oczywistej dla nas decyzji o zakończeniu współpracy z kierowanym przez Pana Radiem dla Ciebie" - napisali we wspólnym piśmie do Tadeusza Deszkiewicza.