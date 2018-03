Pokazali odzyskane mieszkania komunalne. Widok poraża

Pracownicy Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkalnej w Katowicach ujawnili "ciemne strony" zawodu. Upublicznili zdjęcia odzyskanych, ale całkiem zdewastowanych lokali.

Pokazane mieszkania wyglądają jak z koszmaru – lokatorzy zostawili je w stanie, który trudno opisać słowami. Oglądamy rozkładające się śmieci, brudne łóżka czy zardzewiałe zlewy, a to tylko początek. Im dalej, tym widok szokuje bardziej. "Najgorsze jest to, że koniec końców ktoś to musi posprzątać" – czytamy. A to też kosztuje. – To są duże środki, które mogłyby być przeznaczone na coś bardziej konstruktywnego – mówi portalowi Gazeta.pl dyrektor ds. eksploatacyjnych KZGM w Katowicach Marcin Gawlik.