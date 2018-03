Pojechali do Niemiec pracować na budowach. Zostali zmuszeni do męskiej prostytucji

Chcieli zarobić pieniądze. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Kilkudziesięciu nastolatków z Polski zostało sprzedanych do agencji towarzyskiej dla homoseksualistów w Niemczech. - Pierwszy klient miał 60 lat, stary, obleśny - zdradza jedna z ofiar.

Młodzi Poalcy pojechali do Niemiec, by pracować na budowach. Jednak dali się nabrać. Padli ofiarą handlu ludźmi i zostali sprzedani do agencji towarzyskiej dla homoseksualistów w niemieckim Essen. Byli bici, poniżani i zmuszani do prostytucji.