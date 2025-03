Pogrzeb Krzysztofa Kononowicza. Znamy datę i miejsce

Mężczyzna w ostatnich latach był już bardzo schorowany, a mimo to na kanale sygnowanym jego nazwiskiem cały czas pojawiały się nowe materiały . Widać było na nich, że Kononowicz jest w fatalnej kondycji i przebywa w niegodnych warunkach. Wsparcia od pomocy społecznej jednak nie przyjmował. W końcu trafił do hospicjum, gdzie miał opiekę aż do śmierci.

- Jego sytuacja była do pewnego stopnia również efektem jego decyzji. Wszystko, co było możliwe do zrobienia, było robione. Były zgłoszenia i na policję, i do prokuratury, sądy także tymi sprawami się zajmowały - mówiła nam Urszula Boublej.