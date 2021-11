Pogodowy rollercoaster. Totalne załamanie w Polsce. W Europie upał

Pogoda w ciągu ostatnich dni nas rozpieszcza. Jeszcze w poniedziałek w przeważającej części kraju możemy cieszyć się pięknym, słonecznym dniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na północy do nawet 17 st. C na zachodzie i w centrum. Jednak w godzinach popołudniowych od zachodu zaczną nadciągać ciemniejsze chmury i zacznie padać deszcz.