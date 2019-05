Pogoda zwariowała. Będzie cieplej, ale dopadną nas burze

Już od czwartku zrobi się trochę cieplej. Przemieszczać się będą jednak kolejne stery frontowe, które przyniosą deszcze i burze. Zagrzmi prawie w całej Polsce.

Ostatnia doba, zgodnie z prognozami, przyniosła nam niskie temperatury. O 5 rano w Biebrzy na Podlasiu zanotowano –4,9 stopnia, w Bondarach –3,8 oraz we wsi Supraśl –3,2 stopnia (Dane IMGW). Przy gruncie temperatura mogła spaść nawet do –9 stopni.

Prognoza pogody. Będzie cieplej

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem zrobi się cieplej, ale wrócą opady i burze.

Obecnie Polska znajduje się pod działaniem układu wysokiego ciśnienia, który znajduje się nad Polską. To on przynosi sporo rozpogodzeń, chociaż na Kujawach oraz Mazowszu mamy do czynienia z występowaniem zamgleń, które lokalnie ograniczają widzialność.