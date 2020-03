Pogoda. Zbliża się ochłodzenie. Miejscami spadnie śnieg, a nocami wróci mróz

Jednak i ten stan rzeczy nie potrwa długo i już dzisiaj wkroczymy w następne spore ochłodzenie. Jak można się spodziewać, będzie jedynie przejściowe i początek kwietnia to ponownie stopniowy wzrost temperatury.

Tym razem ochłodzenie sprowadzi nam potężny wyż, jaki znajduje się nad Oceanem Atlantyckim. W jego centrum ciśnienie przekroczy 1050 hektopaskali. Obszar obniżonego ciśnienia odsunie się natomiast na wschód Europy. W związku z tym, że w wyżu powietrze krąży zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w niżu odwrotnie do wskazówek zegara, drugi raz w ciągu tygodnia do Polski szerokim strumieniem napłynie powietrze arktyczne. Zimą nie napłynęło ono do nas ani razu. Jak widać, teraz nadrabia zaległości.