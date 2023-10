Pogoda: wielka zmiana od poniedziałku. Jest nowa prognoza

W poniedziałek i wtorek pogoda dopisze - będzie pogodnie. Temperatura w nocy od 5 do 11 stopni Celsjusza, a w dzień od 13 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, we wtorek porywisty, zachodni i południowy. Jak podaje IMGW, w środę i w czwartek czeka nas ponownie okresami wzrost zachmurzenia do dużego. Mogą też wystąpić opady deszczu. Temperatura w nocy od 5 do 12 stopni, w dzień od 11 do 20 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, południowy.